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Курс евро на Мосбирже достиг отметки 86 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки 86,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 23 марта.

По состоянию на 13:34 (мск) курс доллара составил 80,60 рубля. В свою очередь Банк России установил официальный курс евро на 24 марта — 86,7 рубля. Курс доллара на вторник составит 80,88 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии Мосбиржи в понедельник, 23 марта, поднялся на 1,6%, до 81,2 рубля. Курс евро вырос на 2%, до 87,12 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта прошли неудачные переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. В результате цены на нефть обрушились, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, акции российских компаний также потеряли в своих позициях.

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