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Историк Соколов предстанет перед судом в ближайшие недели

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Историк СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия, предстанет перед судом в ближайшие две недели. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил его адвокат Александр Почуев.

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«В ближайшие две недели Соколов предстанет перед судом для ответа за то преступление, в котором он чистосердечно раскаялся и признал вину», ― цитирует его ТАСС.

19 марта Почуев заявил, что историк совершил убийство во время бытового конфликта, произошедшего на почве взаимной ревности. Юрист сообщил, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова.

Ранее в тот же день защитник историка сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей.

18 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Соколова завершено. Историку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»).

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

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