Названа причина убийства аспирантки Ещенко историком Соколовым

Историк Олег Соколов, совершил убийство аспирантки Анастасии Ещенко во время бытового конфликта, произошедшего на почве взаимной ревности. Об этом говорится в обвинительном заключении, зачитанном в четверг, 19 марта, адвокатом обвиняемого Александром Почуевым.

Юрист сообщил, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова.

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы <...> не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — цитирует ТАСС слова защитника Соколова.

Почуев также отметил, что в течение недели будет решен вопрос об этапировании его подзащитного из столичного СИЗО в Санкт-Петербург. Историк будет участвовать в рассмотрении дела судом по видеоконференцсвязи.

Ранее в четверг защитник историка сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей.

18 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Соколова завершено. Историку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»).

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.