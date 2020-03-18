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Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 18 марта.

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Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконное приобретение и хранение оружия).

«По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину», — сказала Петренко.

Следовали собрали достаточную доказательственную базу, дело было направлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Расследование вело главное Следственное управление СК РФ.

3 марта Соколову предъявили окончательное обвинение. Об этом историку сообщили в присутствии адвоката Александра Почуева, который также сообщил, что Соколов признал вину и раскаялся. Обвиняемый также добровольно выдал обрез следствию, из которого застрелил Ещенко.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколова признали вменяемым, об этом стало известно 28 января. На экспертизу он был отправлен в центр им. В.П. Сербского в Москве в начале декабря 2019 года.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

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