Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов признан вменяемым

Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщает 28 января «Фонтанка».

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — такое заключение дали специалисты Московского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, где Соколов проходил экспертизу.

Эту информацию подтвердила и адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева, сообщает «Петербургский дневник». Также она добавила, что в ближайшее время возможно этапирование осужденного в Санкт-Петербург.

Соколов был задержан 9 ноября после падения в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

В начале декабря Соколова направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Ещенко. Однако семье убитой аспирантки об этом не было известно.