Прямой эфир

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов признан вменяемым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщает 28 января «Фонтанка».

Заигрался в Наполеона: что заставило доцента СПбГУ расправиться с аспиранткой
Профессора Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — такое заключение дали специалисты Московского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, где Соколов проходил экспертизу.

Эту информацию подтвердила и адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева, сообщает «Петербургский дневник». Также она добавила, что в ближайшее время возможно этапирование осужденного в Санкт-Петербург.

Соколов был задержан 9 ноября после падения в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

В начале декабря Соколова направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Ещенко. Однако семье убитой аспирантки об этом не было известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершена психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова
Историк Соколов рассказал подробности отношений с убитой аспиранткой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020