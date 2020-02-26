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Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 26 февраля, заявил его адвокат Александр Почуев.

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«Было предъявлено обвинение по этой статье ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»). Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», — цитирует защитника ТАСС.

Ранее 20 февраля сообщалось, что в СИЗО Соколов дописал свой роман о любви, отмечает «Газета.ру».

Соколова задержали 9 ноября после падения в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В начале декабря Соколова направили в Центр имени В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. По ее результатам историк был признан вменяемым.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Ещенко. Однако семье убитой аспирантки об этом не было известно.

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