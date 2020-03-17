«Сады памяти» появятся в Орловской области

Орловская область присоединится к акции по созданию «Садов памяти» в России. Они будут посвящены погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как поясняет InfoOrel.ru, инициатива принадлежит Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы» и Фонду памяти полководцев Победы. Сады разобьют в каждом населенном пункте: 27 млн деревьев высадят в память о каждом из 27 млн погибших.

Проведение акции поддержало Федеральное агентство лесного хозяйства и Министерство природных ресурсов и экологии России. Она начнется в Крыму и Севастополе 18 марта, а далее к ней присоединятся и остальные российские регионы. Своих героев почтут и в странах СНГ.