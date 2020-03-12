«Сад памяти» высадят у мемориала на месте массовых расстрелов в Крыму

В Симферополе 200 деревьев высадят возле мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Сад памяти».

По данным городской администрации, в микрорайоне Маршала Жукова уже ведется работа по благоустройству. На участке выполняют покос газонов и обрезку существующих деревьев. Кроме того, готовятся лунки для высадки новых деревьев, сообщает ИА «Крыминформ».

Всего планируется высадить 150 крымских сосен и 50 кленов. Акция состоится 18 марта. В ней примут участие ветераны, школьники, волонтеры и представители власти.

Всего в рамках акции в России высадят 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.