Прямой эфир

Мемориалы и памятники ВОВ отреставрируют в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени проведут ремонт и реставрацию памятников воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне. Администрация выделила средства на работы в 2020 году.

У фонтана на площади Единства и Согласия планируется провести ремонт подсветки, гранита, мрамора и контуров фонтана. Кроме того, будут обновлены конструкции объекта, в том числе насосы и люки технического помещения. У памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны, восстановят гравировку и заменят гранит. Также планируется заменить опоры освещения и смонтировать антивандальные светильники у основания памятника. Об этом сообщает портал «Наш город».

В Историческом сквере также установят новые урны и заменят брусчатку. На улице 70 лет Октября у основания стелы Героя ВОВ поменяют гранит и гравировку.

5 марта сообщалось, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту демонтажа мемориального комплекса «Они сражались за Родину» в поселке Витим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моршанский мемориал восстановят в Тамбовской области
Более 1 тыс. памятников героям ВОВ отремонтируют в Нижегородской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020