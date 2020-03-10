Мемориалы и памятники ВОВ отреставрируют в Тюмени

В Тюмени проведут ремонт и реставрацию памятников воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне. Администрация выделила средства на работы в 2020 году.

У фонтана на площади Единства и Согласия планируется провести ремонт подсветки, гранита, мрамора и контуров фонтана. Кроме того, будут обновлены конструкции объекта, в том числе насосы и люки технического помещения. У памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны, восстановят гравировку и заменят гранит. Также планируется заменить опоры освещения и смонтировать антивандальные светильники у основания памятника. Об этом сообщает портал «Наш город».

В Историческом сквере также установят новые урны и заменят брусчатку. На улице 70 лет Октября у основания стелы Героя ВОВ поменяют гранит и гравировку.

5 марта сообщалось, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту демонтажа мемориального комплекса «Они сражались за Родину» в поселке Витим.