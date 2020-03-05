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Акцию «Сад памяти» проведут в Псковской области

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В Псковской области высадят тысячи деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Мероприятие приурочено к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Акция состоится в каждом районе области. В ней примут участие патриотические и экологические волонтеры. Представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» уже активно работают с экологическими отрядами университетов. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Наибольшее количество деревьев высадят в мемориале Александра Матросова в Локнянском районе. Там появится 500 елей. Еще 300 сосен высадят на улице Дружбы в Великих Луках.

В Центральном парке Печор планируют высадить 200 кустов кизильника блестящего для формирования живой изгороди.

Всего в рамках акции в России и странах СНГ высадят 27 млн деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

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