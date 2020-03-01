Акцию «Посади свое дерево» приостановили в Новосибирске

Акцию «Посади свое дерево» перестала действовать в Новосибирске на неопределенное время. Запас старых саженцев закончился, а новые еще не подросли, пояснили в мэрии.

Согласно условиям акции, местные жители могут бесплатно получить от властей молодые деревья и своими руками высадить их возле своего дома. Как правило, горожанам предлагают озеленить двор липами, вязами, ивами, рябинами и другими деревьями и кустарниками, отмечает vn.ru.

Новосибирцы охотно участвуют в мероприятии. В августе 2019 года благодаря акции «Посади дерево» появилось более сотни новых деревьев в сквере за оперным театром.