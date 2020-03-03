Выставка о героях Великой Отечественной войны открылась в Орле

На бульваре Победы в Орле открылась выставка «Памяти достойны». Экспозицию составляют материалы о жизненном пути офицеров и солдат, партизан которые за выдающиеся подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоились звания Герой Советского Союза.

Герои экспозиции «Памяти достойны» внесли значительный вклад в освобождение Орловщины от гнёта фашистов, но лишь трое из них защищали свою малую Родину – Андрей Михайлович Андрианов, Виктор Алексеевич Меренков и Михаил Алексеевич Морозенко. Михаил Моисеевич Антонов и Леонтий Николаевич Гуртьев родились далеко от Орла, но погибли, сражаясь за наш край, в августе 1943 года. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Помимо звания «Герой Советского Союза», 19 офицеров, солдат и партизан представленных на экспозиции «Памяти достойны», объединяет то, что все они похоронены на кладбищах Орла: 15 – на Троицком, двое – на Лужковском, ещё двое – на Афанасьевском и Наугорском.