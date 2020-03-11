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Почта Банк присоединился к международной акции «Сад памяти»

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Фото: Почта Банк
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Почта Банк присоединился к международной акции по посадке деревьев «Сад памяти» в честь 75-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба банка в среду, 11 марта.

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В посадке деревьев примут участие сотрудники банка по всей стране, присоединятся и клиенты. По словам первого заместителя президента — председателя правления Почта Банка Георгия Горшкова, он лично посадит дерево в память о своем родственнике — дважды Герое Советского Союза Сергее Георгиевиче Горшкове.

«В семье каждого есть свои герои. И в моей семье такой есть. Это брат моего деда — адмирал, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Он прошел всю войну, освобождал Крым, Новороссийск, Керчь и много других славных городов», — сказал он.

Горшков отметил, что участие банка в акции не только дань уважения миллионам погибших в войне, но и часть его социальной миссии.

«Социальная ответственность Почта Банка — это не только обеспечение доступности базовых финансовых услуг в глубинке, но и содействие восстановлению лесов в нашей стране. Наша программа «Подари лес другу!» стала первым в мире проектом по дистанционному восстановлению лесов через интернет и банкоматы. За пять лет мы вместе с клиентами и волонтерами посадили почти 4 млн деревьев на 1 тыс. га, в проекте участвуют 50 национальных парков по всей стране. И мы хотим вовлечь в это доброе дело миллионы людей», — сказал он.

Акция «Волонтеров Победы» пройдет с 18 марта по 22 июня в России и странах СНГ. Свой «Сад победы» появится во всех городах-героях и городах воинской славы. Участие в акции примут не менее 2–3 млн человек, в числе которых известные общественные деятели, спортсмены, актеры, музыканты.

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