«Хочу создать личный Нотр-Дам»

Тяга к одиночеству — единственное, что роднит его с Квазимодо, полагает канадский певец Гару. Он приветствует службу в армии, не считает себя красавцем и мечтает стать садовником . Об этом артист рассказал «Известиям» накануне своих концертов в России. В Москву Гару прилетит из Киева. Так что карантин артисту не грозит. И будем надеяться, что коронавирус не повлияет на его выступления 13 марта в Кремлевском дворце и 23 марта в Петербурге в зале «Октябрьский».

— Что услышат ваши поклонники на концерте в Москве и Петербурге?

— Программа будет интересная. Прозвучат песни из моего нового альбома Soul City. Кстати, может быть, я кого-то удивлю, но, работая над ним, я решил обратиться к соулу и ритм-н-блюзу, музыке 1970-х. Исполню такие нетленки, как I heard it through the grapevine Марвина Гэя, My Girl и Papa was a Rollin' Stone группы Temptations. Ну и, конечно, будет Belle. Всё лучшее для вас!

— Вы стали первым исполнителем роли Квазимодо в популярном мюзикле «Нотр-Дам». И теперь ваше имя ассоциируется с этой парижской достопримечательностью. А где вы были во время пожара в соборе?

— Я был в Монреале в этот день. В моем воображении пронеслась целая история, связанная не только с мюзиклом. Вспомнил о своих эмоциях, о посещении собора…

Мой телефон звонил практически непрерывно! Пришлось его даже на время отключить. Было столько запросов на интервью со всего мира, что я даже подумал: «Что с ними? Я же не совладелец Нотр-Дама!» Честно говоря, не ожидал, что стану человеком, которого настолько ассоциируют с собором, хотя, конечно, очень многому в своей жизни я обязан роли Квазимодо.

Фото: purepeople.com/Angeli Певец Гару в роли Квазимодо

Спустя какое-то время я вновь включил телефон. Захотелось поговорить с Люком Пламондоном, автором либретто мюзикла. Я набрал номер и сказал: «Люк, ты понимаешь, прошло целых 20 лет, а люди еще помнят твои песни! Они по сей день проникают в душу!» И, конечно, мне бесконечно жаль, что парижан постигла такая трагедия.

— Как вы отнеслись к тому, что люди со всего мира откликнулись на трагедию Нотр-Дама и тут же стали собирать деньги на восстановление собора?

— Нотр-Дам — самое посещаемое место в Европе. И для огромного количества людей, которые там побывали, — символ Парижа, место, хранящее великую историю. Поэтому желание чем-то помочь, внести свой вклад в его восстановление мне понятно. Замечательно, что столько людей предложили свою помощь.

— Соглашаясь на роль Квазимодо, вы не опасались, что вас будут с ним ассоциировать? Называть за глаза горбуном?

— Честно говоря, я был очень удивлен, когда Люк Пламондон предложил мне эту роль. У меня был другой образ тогда: я исполнял блюз, рок, соул в клубах, улыбался со сцены, был жизнерадостным артистом. А тут меня захотели сделать таким плачущим уродцем. Возможно, единственное, что роднило меня с ним, это любовь к одиночеству. Иногда мне хочется побыть наедине со своими мыслями, подальше от толпы, поклонников. Словом, создать свой личный Нотр-Дам, где, кроме меня, никого нет, и остаться в нем.

— О своей карьере вы говорили: если кто-то с трудом взбирается на гору, то вы взлетели на нее, а затем начали плавно съезжать на лыжах. Почему решили спуститься? Или вас кто-то столкнул?

— Многие артисты годами карабкаются вверх, смотрят на небо — но оно выглядит на вершине точно так же, как и в местах пониже. Конечно, сложно подниматься, но мне очень повезло — у меня был вертолет — «Нотр-Дам». И с горы открывается превосходный вид. Оттуда я вижу всю перспективу, а еще — все препятствия, которые надо избежать, спускаясь вниз.

— Разве вам не хотелось остаться на горе?

— Мне просто не очень нравится на вершине. Поэтому у меня нет желания на ней быть, есть цель катиться на лыжах. Когда смотришь на мир в движении — это гораздо интереснее и веселее.

— Вы работали вместе с Элтоном Джоном, пели с Джорджем Харрисоном, Стингом, Селин Дион. Есть мнение: чем крупнее артист, тем он проще в общении. Как вам кажется, со звездами мировой величины действительно просто?

— Это действительно так. Мне было легко. Однажды я весь вечер провел с Джорджем Харрисоном. Казалось бы, великий битл! Но он был очень простым. Пригласил меня домой, мы поужинали и спели друг другу несколько песен. Стинг тоже из таких людей — я обожаю его.

Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff Гару представляет новый альбом Au milieu de ma vie во время французского телешоу Vivement Dimanche

И если вернуться к предыдущему вопросу: этим людям не обязательно всё время находиться на вершине. Они были там, знают цену славе и умеют наслаждаться жизнью.

— Для меня было удивлением, что вы служили в армии. В России есть обязанность — все здоровые мужчины должны отдать долг Родине. В Канаде мужчины тоже должны служить? Или это необязательно?

— Мои родители всегда сердились на меня, потому что я был непослушным ребенком. Не любил следовать правилам. В душе я был немного анархистом. Поэтому, когда собрался в армию, они даже обрадовались. Но мне кажется, что со службы я вернулся еще более непослушным, чем был. Не жалею о том, что служил. В армии я узнал жизнь с новой стороны. И у меня было время, чтобы узнать людей, с которыми бы никогда не пересекся.

Я не великий философ, но запомнил, что у Сократа была миссия — задавать вопросы, вместо того чтобы давать ответы. Тем же и я занимался в армии.

— У нас есть поговорка, что мужчине достаточно быть немного красивее обезьяны. Что вы чувствуете, когда обнаруживаете себя в списках самых красивых мужчин планеты?

— Никогда не слышал об этом. Не верю в то, что я один из самых привлекательных мужчин. Не вижу себя таковым. Пожалуй, это самое странное, что я слышал о себе. Мне кажется, я просто нормальный парень. Нечасто смотрюсь в зеркало. Не озабочен внешним видом. Причесываясь, два раза провожу рукой по волосам. Моя девушка смеется: «Ты только что причесался?» Для меня действительно не имеет никакого значения физическая красота.

Гару Певец Гару Фото: Renaud Corlouer

Наверное, я и вправду чуть привлекательнее обезьяны. А может, и нет. По крайней мере, очень часто действую инстинктивно. И в мыслях часто обращаюсь к неандертальскому периоду, пытаясь ответить на какие-то жизненные вопросы. Так что я почти обезьяна!

— А есть ли у вас мечта, о которой вы хотели бы рассказать? Может быть, вы мечтаете спеть с кем-то дуэтом или отправиться в путешествие на воздушном шаре? Или просто завести собаку?

— Всё несколько прозаичнее. Мне хотелось бы больше приключений. Я довольно часто путешествую и обычно делаю это спонтанно. Часто меняю первоначальные планы. В последнее время полюбил нырять с аквалангом: погружался на Багамских островах, на Гавайях, у берегов Индонезии.

С другой стороны, мне очень нравится и проводить время дома. Он находится в часе езды от Монреаля. Там я занимаюсь самыми обыкновенными вещами: ухаживаю за деревьями, обустраиваю дорожки. Люблю находиться наедине с природой.