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Украинский канал раскритиковали за показ российского концерта

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Фото: ТАСС/Максим Никитин
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Украинский канал «Интер» подвергся критике в социальных сетях из-за показанного в эфире в воскресенье, 8 марта, концерта с российскими артистами. Дискуссия возмущенных граждан развивалась под критическим постом в Facebook.

Свое негодование ситуацией выразил полковник ВСУ Анатолий Штефан, собравший массовый отклик на его публикацию в социальной сети.

«Два мира... Русский концерт на "Интере" с теми, кто поддерживает убийства украинцев и оккупацию территорий. У меня даже слов нет... 8 марта, российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, один воин погиб...», — написал он.

Пользователи оставили огромное количество комментариев под постом военного в поддержку его высказывания. Многие предлагали закрыть телеканал, другие же высказали свою русофобскую позицию, набрав множество лайков на своих ответах.

Издание «Обозреватель», отмечает что «Интер» показал концерт, посвященный юбилею российского предпринимателя Михаила Гуцериева. На нем звезды отечественной эстрады исполняли композиции авторства миллиардера из России. Многие из выступающих артистов состоят в «черном списке», для которых закрыт въезд на территорию Украины.

23 февраля сообщалось, что телеканал «Интер» организовал показ двух фильмов о советских десантниках вопреки запрету Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также стало известно о том, что на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом национализации украинских телеканалов, которые, по мнению создателей прошения, занимаются дискредитацией властей страны.

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