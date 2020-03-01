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Зеленского попросили национализировать телеканалы олигархов

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Фото: РИА Новости
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На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля зарегистрировали петицию с просьбой национализировать украинские телеканалы, принадлежащие олигархам.

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Инициатором петиции под названием «Отобрать у олигархов все украинские каналы и сделать их государственными» стала Татьяна Худин. Рассмотрение просьбы президентом будет возможным, если она наберет 25 тыс. подписей за 90 дней.

«Просим вернуть государству то, что ему должно принадлежать. Мы не хотим слушать ту ложь, что сейчас показывают, и платить бешеные деньги олигархам», — говорится в петиции.

Как сообщает ТСН, в конце февраля четыре медиагруппы страны начали вещание 22 телеканалов в закодированном режиме. Для их раскодировки необходимо приобрести специальные тюнеры, стоимость которых составляет около $45.

Ранее, 20 февраля, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил национальные телеканалы о запрете показа по случаю 23 февраля фильмов и передач, которые могут каким-то образом создавать «положительный образ работников государства-агрессора», и пообещал тщательно мониторить все эфиры. В Нацсовете также указали, что на Украине запрещены к показу фильмы, произведенные в России.

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