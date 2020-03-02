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В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу «Дом-2»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Для того чтобы название нового государственного украинского телеканала «Дом» действительно отражало суть киевской политики, к нему нужно либо добавить часть «дур» в начале, либо в конце присоединить цифру два, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Государственный украинский телеканал «Дом» с 1 марта начал вещание в тестовом режиме на территории Донбасса, рассказала 2 марта и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская. Трансляция телеканала «Дом» осуществляется на базе UATV.

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Главная цель канала «Дом» — возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, сказала Островская.

«Новые киевские власти пошли проторенной дорожкой. Видимо, раз пулями и обстрелами Донбасс не возьмешь, попробуем мультиками и сериалами. Одно только никак не учтут недальновидные киевские политтехнологи: республики Донбасса давно уже по сути и мировоззрению являются российскими», — отметил Козенко.

По его мнению, отношение жителей Донбасса к Украине сформировалось «прямо пропорционально количеству пуль и снарядов, прилетевших с украинской стороны, количеству разгромленных домов и погибших мирных жителей».

5 февраля украинские власти приняли решение о создании министерства по вопросам оккупированных территорий для интеграции Донбасса. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что это позволит властям эффективнее работать с местными жителями неподконтрольных Киеву территорий.

10 декабря глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования ситуации в Донбассе быстрым не будет и вероятность срыва договоренностей существует на любом этапе.

3 декабря в Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Независимо от стратегии действий президент Украины Владимир Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным и дипломатическим путем.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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