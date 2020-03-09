Двое погибли при стрельбе в Канаде

В результате стрельбы в канадском Гамильтоне погибли мужчина и женщина, еще двое раненых госпитализированы, сообщила в воскресенье, 8 марта, пресс-служба полиции города.

Инцидент произошел в баре Urban Lounge на Бартон-стрит Ист. Правоохранители примерно в 05:00 (12:00 мск) получили сообщение о стрельбе и выехали на вызов.

На месте были обнаружены четверо раненых, они находились в сознании и были доставлены в местную больницу. Однако позже 39-летний мужчина и 25-летняя женщина скончались. В стабильно тяжелом состоянии остаются двое мужчин 38 и 29 лет.

По версии полиции, в баре проходил поминальный вечер погибшего от множественных ножевых ранений в мае прошлого года 33-летнего Карела Дауса. По обвинению в его убийстве позже были арестованы трое мужчин.

Отмечается, что из всех свидетелей нападения в Urban Lounge только один связался с правоохранителями и дал показания. По его словам, стрелял низкий и худощавый темнокожий мужчина примерно 30 лет. Он скрылся с места преступления.

Причины и подробности атаки выясняются.

6 марта два сотрудника прокуратуры и семь гражданских лиц погибли в результате стрельбы в районе Лас-Уэртас в городе Сан-Педро-Тлакепак в мексиканском штате Халиско.