В Краснодарском крае мужчина ограбил магазин и обстрелял очевидцев

В Краснодарском крае вооруженный 51-летний мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных свидетелей, сообщает в понедельник, 2 марта, РЕН ТВ.

Инцидент произошел 1 марта в станице Нововладимирской на Пионерской улице.

Грабитель в медицинской маске обстрелял, предположительно, из карабина потолок магазина, после чего забрал 26 тыс. рублей. Кроме того, на улице злоумышленник начал стрелять по автомобилю ВАЗ-2110, в котором находились два человека, а затем скрылся с места преступления.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняются.

25 февраля в Польше продавщица продуктового магазина отбила атаку грабителя шваброй.