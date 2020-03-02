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Неизвестные обстреляли предпринимателя в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Екатеринбурге обстреляли крупного свердловского предпринимателя Ивана Обухова. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает сайт 66.ru.

Бизнесмен получил два касательных ранения в голову и одно проникающее в ногу. В тяжелом состоянии его госпитализировали в екатеринбургскую городскую больницу № 24. Врачи сообщают, что Обухов был прооперирован и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По данным местной полиции, инцидент произошел на одной из парковок. На площадке столкнулись две нетрезвые компании, и в результате словесной перепалки началась стрельба. Сотрудники правоохранительных органов уже опросили всех участников происшествия. Отмечается, что один из фигурантов этого дела ранее был судим за мошенничество.

Иван Обухов является одним из соучредителей компании ООО «Уктус». Ранее известный бард и бизнесмен Александр Новиков подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании этой компании банкротом. Сумма исковых требований — 1,3 млн рублей.

15 февраля иностранного бизнесмена и его сотрудника расстреляли в Москве. Мужчины получили огнестрельные ранения в голову.

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