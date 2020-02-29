Четыре человека пострадали в результате стрельбы на Ямале

Четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Полиция начала проверку, сообщили в региональном главке МВД в субботу, 29 февраля.

По данным ТАСС, инцидент произошел в пятницу в ресторане «Мечта» в 21:30 мск. Как уточнили правоохранители, между компаниями произошла словесная перепалка, после чего один мужчина выстрелил в другого из травматического оружия. Личность стрелявшего не установлена.

Четверых пострадавших доставили в больницу, началась доследственная проверка.

Ранее в феврале около подъезда одного из домов в Тушинском проезде Москвы обстреляли мужчину. Нападение было совершено, когда он возвращался домой.