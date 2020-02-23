Мужчину обстреляли у подъезда на северо-западе Москвы

Мужчину обстреляли около подъезда одного из домов в Тушинском проезде Москвы в субботу, 22 февраля. По данным РЕН ТВ, после нападения он остался жив.

По предварительной информации, ЧП произошло, когда мужчина возвращался домой.

В ГУ МВД по столице подтвердили конфликт со стрельбой, информация о стрельбе поступила в 22:54. Там сообщили, что двое пешеходов напали на автомобилиста и избили его, в ответ он несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета.

Сообщается, что у нападавших легкие телесные повреждения, госпитализации не требуют. Стрелявшего госпитализировали с ранениями в Боткинскую больницу.

27 декабря в Москве люди в масках обстреляли машину и украли находившийся в ней рюкзак с деньгами.