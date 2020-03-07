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В Мексике в перестрелке погибли девять человек

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Фото: Depositphotos
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Два сотрудника прокуратуры и семь гражданских лиц погибли в результате стрельбы в районе Лас-Хуэртас в городе Сан-Педро-Тлакепак в максиканском штате Халиско. Об этом 6 марта рассказал телеканал Televisa со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Отмечается, что в пятницу утром в районе Лас-Хуэртас было совершено нападение на двух сотрудников следственного отдела по угону транспортных средств. Установлено, что были убиты государственный обвинитель Мигель Альфонсо Медрано и его коллега, координатор отдела расследования угонов Омар Вальдес Эрмосильо.

В результате действий преступников также погибли шесть жителей близлежащих домов и один случайный прохожий. Еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

К месту происшествия были направлены силы федеральных силовых структур и правоохранительных сил. Власти города призывают граждан не посещать район, где произошла перестрелка.

25 января в результате вооруженного нападения на гостиницу «Сан-Фернандо» в мексиканском штате Гуанахуато были убиты девять человек.

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