Девять человек погибли после нападения на гостиницу в Мексике

В результате вооруженного нападения на гостиницу «Сан-Фернандо» в мексиканском штате Гуанахуато были убиты девять человек, передает ТАСС в субботу, 25 января, со ссылкой на сообщение телеканала Televisa.

Инцидент произошел 24 января. Нападавшие скрылись с места преступления на внедорожниках. Сведений о причинах нападения не сообщается. Личности преступников неизвестны.

По информации телеканала, всего в Гуанахуато 24 января было зафиксировано 22 убийства.

За 2019 год в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. убийств. Об этом свидетельствуют данные исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности.

Эта цифра является рекордной за всё время учета такого рода преступлений на федеральном уровне. Наиболее высокий уровень насилия — в штате Гуанахуато. Там за 2019 год было убито не менее 3,5 тыс. человек.

18 сентября 2019 года сообщалось, что в Мексике группа преступников ворвалась в дом и застрелила шесть человек. Среди жертв оказались двое детей. Кроме шести погибших еще двое человек получили ранения.

Чаще всего к гибели людей в Мексике причастны организованные преступные группировки и наркокартели.