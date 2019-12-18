Пить или не бить: максимум убийств в России приходится на 1 января

Самое большое количество убийств в России происходит сразу после наступления Нового года — 1 января. Количество таких преступлений по сравнению с буднями увеличивается втрое, выяснили отечественные ученые. Пиковые значения насильственных смертей также зафиксированы 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным. Как пояснили «Известиям» в МВД, за 10 лет — с 2008-го по 2017-й — от 50 до 70% убийств совершались в состоянии алкогольного опьянения.

На работе безопаснее

В праздники потребление алкоголя традиционно повышается. Самое тяжелое из последствий — рост числа убийств. Впервые это было доказано еще в 1970-е годы в США.

Российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов провел такое исследование в России на основе данных за 18 лет и обнаружил резкое увеличение количества убийств в праздники — по сравнению с буднями. День-«рекордсмен» — 1 января, когда фиксируется трехкратный рост.

Информация о ежедневном количестве смертельных преступлений за 2000–2017 годы была взята из данных Росстата — за этот период было убито 339 тыс. мужчин и 111 тыс. женщин. В качестве индикатора потребления алкоголя ученый использовал данные о смертях при отравлении спиртным.

Исследователь рассчитал среднее количество убийств в будни (67), а затем — в праздники. Превышение среднего показателя начинается 29 декабря и продолжается шесть дней. Максимум убийств, как выяснил автор работы, приходится на 1 января — дополнительно к среднему количеству погибают 152 человека. Далее небольшие пики наблюдаются 7, 14 и 20 января, когда отличие от будней составляет около 20 убитых. Количество убийств увеличивается 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост в эти праздники уступает первому дню года.

Автор работы отметил динамику изменения количества убийств 1 января на протяжении 18 лет. В 2000–2001 годах оно росло, а позже стало снижаться, причем тенденция сохраняется до сих пор.

— Я много лет занимаюсь подобными исследованиями, и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года, — рассказал «Известиям» Александр Немцов. — Например, максимальное количество алкогольных психозов в Москве и ряде других городов наблюдается в первые две недели января. В этом месяце увеличивается общее количество смертей по всей стране. Поэтому я и задался вопросом — выяснить зависимость количества убийств от алкоголизации.

Свою работу Александр Немцов опубликовал в научном журнале «Вопросы наркологии».

На бытовой почве

Расслабление, сопутствующее праздникам, вызывает увеличение количества самых разных преступлений, уверен главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель. Кроме того, в новогодние каникулы люди больше выпивают не только в барах, с коллегами и друзьями, но и в семейном кругу, что может провоцировать конфликты с близкими.

— В новогоднюю ночь зачастую активизируются преступники, пользуясь снижением уровня внимания граждан, — отметил Михаил Пашкин, глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии, долгое время работавший оперативником. — Впрочем, большинство убийств происходит на бытовой почве. Остальные праздники в среднем отмечаются с намного меньшим размахом, что и обуславливает относительно небольшой рост криминала.

Если рассматривать общую статистику убийств, то, как рассказали «Известиям» в МВД России, в период с 2008 по 2017 год от 50 до 70% из них совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы понять, действительно ли рост количества насильственных смертей связан с увеличением потребления спиртного в праздники, Александр Немцов взял официальную статистику по отравлениям от алкоголя с летальным исходом. Эти цифры могут служить индикатором реального потребления спиртного. Оказалось, что рост количества убийств и отравлений в дни отдыха полностью совпадает. Небольшое различие заключается только в том, что «эффект праздников» в случае отравлений несколько «растягивается», по сравнению с убийствами. Например, количество смертей возвращается на уровень будних дней 3 января, а отравлений — только 5-го числа.

— На основе проведенных исследований я сделал вывод, что злоупотребление алкоголем представляет собой существенный, если не главный фактор роста убийств в эти дни, — сообщил Александр Немцов. — Но Россия не уникальна в этом отношении: количество убийств в Рождество и Новый год увеличивается и в других странах, согласно работам западных ученых. Хотя, например, в США в отличие от РФ большее количество убийств приходится на Рождество.

Автор подчеркнул, что выявленная связь — косвенная. Провести прямое исследование довольно затруднительно. Для этого необходимо измерить потребление спиртного как отравившимися, так и убийцами (убитыми).