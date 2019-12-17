Ищи меня в клубе: каждый десятый россиянин встретит Новый год не дома

Новый год в России остается семейным праздником: большинство жителей страны (63%) встретит его в кругу близких — дома или на даче. Однако по сравнению с прошлым годом таких людей стало на 5% меньше. В этом году россияне активнее планируют вечеринку в компании друзей — каждый пятый собирается слушать бой курантов в гостях. А каждый десятый намерен провести новогоднюю ночь в кафе, клубе или ресторане. Эксперты считают, что тенденция связана не только с ростом доходов у части населения, но и с усилением общественной безопасности.

Главное — не где, а с кем

Традиция встречать Новый год в семейном кругу в России укоренилась прочно — в этом году, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», ее придерживаются более половины наших сограждан (63%). По сравнению с прошлым год показатель снизился, но всего на 5%.

— Восприятие Нового года как семейного праздника укоренилось в нашем обществе в конце 1990-х годов, — отметила в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина.

Однако это не значит, что большинство россиян предпочли бы встречать праздник дома при наличии достаточного количества средств, отметила эксперт.

— Доходы большинства наших жителей пока не позволяют потратить на одну ночь в кафе ощутимую сумму. Люди стремятся сэкономить, рассчитывая, что дома будет всё же дешевле, — добавила она.

Ключевой момент в праздновании Нового года в нашей стране связан скорее не с местом, а с кругом людей, в котором хочется «переворачивать лист календаря», подчеркнула в беседе с «Известиями» заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

— Даже если люди отмечают праздник не дома, они всё равно предпочитают делать это в кругу семьи и близких, — сказала она.

В нынешнем году выросла доля россиян, намеревающихся провести новогоднюю ночь в гостях у друзей: в 2018-м их было 17%, сейчас — 19%. Почти каждый десятый житель страны (9%) отправится слушать бой курантов в кафе, ресторан или клуб — по сравнению с прошлым годом таких стало больше на 4%. И хотя эта разница пока не очень велика, она всё же говорит о росте доходов части населения, отметила Любовь Храпылина.

— Кроме того, нагрузка, которая сегодня лежит на работающих людях, не позволяет потратить на подготовку к Новому году много времени и сил. А если отмечать не дома, то не нужно думать о праздничном столе и последующей уборке, — объяснила она.

Помимо этого, в последнее время развивается и сама культура празднования, которая дает повод красиво одеться и быть вовлеченным во всеобщее веселье.

— Это также связано с тем, что в стране вырос уровень безопасности, люди перестали бояться массовых мероприятий, — сказала Любовь Храпылина.

Сфера услуг и гостеприимства развивается, формируется новая система потребления, а рестораны становятся более доступными, прокомментировал «Известиям» результаты опроса президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милёхин.

— Это привлекает поколение Z (тех, кто родился с 1997 по 2010 годы. — «Известия»), которое отказывается от традиционного празднования Нового года дома и всё больше предпочитает отмечать с друзьями в ресторанах и кафе, — сказал он.

Самые немногочисленные категории населения, согласно опросу, собираются отметить праздник в поездках по России (3%) или отправиться за границу (2%). По сравнению с прошлым годом эти показатели выросли на 2% и 1% соответственно. Не сильно изменилось и число тех, кто будет работать в новогоднюю ночь: в 2018 году их было 2%, в этом — 1%. Не определились с планами 3% респондентов.

Домашние каникулы

Картина празднования Нового года почти полностью повторяет планы россиян и на последующие каникулы. Дома в этом году останутся 66% граждан (в прошлом их было 70%). К друзьям и родственникам отправится почти четверть респондентов (22%) — годом ранее в гостях отдыхали 19%.

Использовать длинные выходные для путешествий по стране в этом году собираются 4%, еще 3% посвятят это время лечению в санаториях. С 2018 года оба показателя выросли на 2%. На морские курорты России поедет 1% опрошенных, а за границу — 3% (их стало на 1% больше).

Реальное число путешествующих в этот период россиян выше, чем отражено в опросе, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он считает, что их порядка 20% — одна половина предпочитает внутренние направления, а вторая пакует чемоданы для поездки за рубеж.

— Объемы новогодних путешествий по России стабильно растут, особенно в последние два-три года. Многие здравницы и гостиницы на курортах вроде Крыма, Краснодарского края, Кавминвод, а также в крупных городах страны — Москве и Санкт-Петербурге — до 9 января забронированы уже на 100%, — сказал эксперт.

По его словам, популярны экскурсионные маршруты, растет интерес к тематическим поездкам — например, к Деду Морозу в Великий Устюг. Также прирост туристов наблюдается на горнолыжных курортах как в России, так и за границей. Среди выезжающих особым спросом пользуются Таиланд, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии.

— Более продвинутые туристы уезжают 2–3 января, когда билеты дешевле и ажиотаж спадает, — добавил Юрий Барзыкин.

Стоит отметить, что согласно опросу общее число отдыхающих в новогодние каникулы выросло на 5% — в этом году работать в эти дни планирует только 1%, тогда как в 2018-м таких трудоголиков было 6%.