Успеть на Новый год: куда еще можно купить билеты на праздники

Самым популярным новогодним направлением внутри России стали курорты Краснодарского края, а среди желающих встретить праздник за границей особым спросом пользуются Таиланд, ОАЭ и Турция. Об этом «Известиям» рассказали в общественном совете при Ростуризме и ведущих сервисах по бронированию. В этом году новогодний тур на пять дней в пределах страны обойдется в 18–25 тыс. рублей, стоимость же заграничной путевки (Турция) начинается от 35 тыс. рублей. В среднем новогодний отдых подорожал на 3,5%, а авиабилеты на российские и зарубежные направления выросли в цене на 3% и 1% соответственно.

В Москву и Санкт-Петербург

По данным более 100 туроператоров, среди внутренних направлений для отдыха на Новый год лидируют Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы, сообщила член Общественного совета при Ростуризме, глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Также активно расходятся билеты в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелию, добавила она.

— В этом году российские направления в тройке лидеров на новогодние праздники. Кстати, и РЖД планирует по большинству этих направлений запустить дополнительные поезда, порядка 1400, — рассказала эксперт «Известиям».

НГ_1 Елочные игрушки на ветках пальмы в развлекательном парке аттракционов «Сочи Парк» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Однако заплатить за Сочи, Крым и Красную Поляну в этом году придется на 3,5% больше, чем в прошлом. Средняя стоимость новогоднего отдыха в пределах России составила 18–25 тыс. рублей на пять дней с размещением в отеле 3* с завтраками без учета переезда или перелета, подытожила Елена Сутормина.

Средний чек на перелеты в новогодние праздники вырос на 3% по сравнению с серединой ноября 2018 года, следует из данных, предоставленных «Известиям» компанией Туту.ру. Так, цены увеличились с 17 582 до 18 185 рублей за авиабилет в обе стороны. Авиабилеты по России прибавили 3% (с 14 192 до 14 667 рублей), за границу —1% (около 27 тыс. рублей за авиабилет в обе стороны).

По данным сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, самым популярным внутренним авианаправлением в этом году стала Москву, за ней идет Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров — Сочи. Среди железнодорожных направлений ситуация слегка отличается — после двух российских столиц третью строчку уверенно занимает Казань. Также выглядит топ бронирований Ostrovok.ru.

НГ_2 Новогодняя елка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

По данным туроператора «Библио Глобус», спрос на курорты Краснодарского края среди российских направлений на новогодние праздники составляет более 95%. Некоторые отели уже заполнены более чем на 50 и 70%. И чем ближе праздники, тем выбор номеров и дат заездов становится меньше.

— Большинство россиян планируют новогодние каникулы заранее, причем чем дальше город назначения, тем раньше туристы бронируют билеты. Например, билеты в Таиланд, Чехию и Израиль — эти направления вошли в топ наиболее популярных среди российских туристов — бронируют за два-три месяца до даты вылета, — пояснил «Известиям» директор по маркетингу и корпоративным продажам Ozon.Travel Даниил Заболотный.

Узбекистан вместо Грузии

В прошлом году одним из популярных направлений была Грузия, в этом году ее место занял Узбекистан, отметил Даниил Заболотный.

В топ-10 самых востребованных зарубежных направлений, по данным туроператоров, в этом году входят Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия, сообщила Елена Сутормина.

— В этом списке нет европейских государств. Туры туда подорожали. На Новый год съездить в Европу стоит 80–90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях. В то время как, например, стоимость новогодних туров в Турцию начинается от 35 тыс. рублей за двух человек, — подчеркнула она.

НГ_3 Слон рядом с туристами в тропическом саду Паттайи Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Из зарубежных направлений, по данным «Библио-Глобус», наибольшим спросом на новогодние праздники традиционно пользуются Таиланд (24%), ОАЭ (17%) и Турция (10%). В компании Ostrovok.ru добавили, что есть спрос и на рождественские поездки в Европу (Прага, Париж, Таллин, Берлин, Варшава), Азию (Пхукет) и США (Нью-Йорк).

Спрос на перелеты в новогодние праздники за границу вырос на 8%, рассказали «Известиям» в Туту.ру. Однако большинство путешественников (более 70%) из тех, кто купил авиабилет, всё-таки полетят в российские города.

— Тем, кто не привык планировать каникулы заранее, остается выбирать среди внутренних направлений — цены на такие билеты обычно почти не меняются при позднем бронировании, — отметил Даниил Заболотный.

В последний вагон

Согласно данным прошлого года, активно покупать билеты с вылетом на новогодние праздники пользователи начали в самом начале ноября, рассказали «Известиям» в OneTwoTrip

— Пик активности приходился на неделю с 24 по 30 декабря — в этот период произошел резкий скачок, и количество заказов увеличилось втрое, — сообщили в пресс-службе компании.

При этом спрос на железнодорожные билеты на Новый год распределяется несколько иначе: первая волна активных покупок прошла в первую неделю октября, затем запросы россиян с удвоенной силой возобновились в середине ноября и в период с 24 по 30 декабря увеличились еще в два раза, добавил представитель сервиса.

Однако еще можно успеть недорого купить билеты с вылетом с 28 по 31 декабря в Брянск (от 2460 рублей), Уфу (от 2627 рублей), Санкт-Петербург (от 2997 рублей), Курск (от 3268 рублей) и Воронеж (от 3490 рублей). Желающие встретить Новый год за границей еще могут улететь: в Минск (от 4166 рублей), Дебрецен (от 7768 рублей), Нур-Султан (7945 рублей), Берлин (от 7966 рублей) и Тиват (от 8001 рубля).