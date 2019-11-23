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Эксперты назвали самые дешевые направления на новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самой выгодной поездкой за границу на новогодние праздники станет путешествие в Минск. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает RT со ссылкой на исследование агентства Biletix.

Так, поездка в столицу Белоруссии обойдется в 6,6 тыс. рублей в период с 29 декабря по 10 января. Следом идет полет в Ригу — 6,7 тыс. рублей.

Чуть дороже обойдется билет в Гюмри (Армения) — 11 тыс. рублей, Дебрецен (Венгрия) — 14,2 тыс. рублей и Стамбул (Турция) — почти 15 тыс. рублей.

Среди российских городов самый выгодный авиабилет можно купить до города Назрань — 8,2 тыс. рублей. На втором месте Самара — 8,4 тыс. рублей. Также в число бюджетных направлений вошли Псков (от 8,4 тыс. рублей), Элиста (12,7 тыс. рублей) и Сочи (13,1 тыс. рублей).

Как отмечают в Biletix, средняя стоимость перелета по России с учетом раннего бронирования в 2019 году составляет около 9 тыс. рублей, за границу — 26 тыс. рублей. Средняя продолжительность поездки россиян — неделя.

1 ноября россияне поделились планами новогодних поездок. Так, почти 70% из 1,4 тыс. респондентов сказали, что собираются уехать на праздники из дома.

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