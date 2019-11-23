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Дед Мороз рассказал о самых популярных подарках у детей на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Электросамокат стал самым популярным подарком у детей, которые они просят на Новый 2020 год. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз.

По его словам, в прошлом году дети чаще всего просили квадрокоптеры и гироскутеры. Он также отметил, что детей и взрослых привлекает всё самое модное и новое.

При этом Дед Мороз призвал обратить внимание на то, что важно помнить: модные вещи на самом деле нужны и полезны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Волшебник припомнил и самые необычные подарки. Так, в некоторых письмах были просьбы о крыльях бабочки, хвосте русалки или о билетах на мероприятия.

Одно письмо он отметил особенно, так как оно было очень трогательным. В нем мальчик, который живет с бабушкой и дедушкой, попросил подарки для своей семьи. Бабушке — ящик яблок, дедушке — теплые валенки, а себе — просто курточку.

22 ноября сообщалось, что в московских парках с 25 ноября появятся почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. Отправить послание можно будет до 8 декабря.

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