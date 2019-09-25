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Названы самые дешевые авианаправления на Новый год

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Фото: Depositphotos
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Самыми дешевыми зарубежными авианаправлениями из Москвы на Новый год в рамках раннего бронирования стали Минск, Рига, Вильнюс и Гюмри. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в распоряжение «Известий» в среду, 25 сентября.

Эксперты подсчитали стоимость перелета за границу в обе стороны с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю. В список вошли 20 направлений.

Так, если покупать авиабилеты сейчас, а не за месяц до Нового года, то поездка в Минск обойдется на 36% дешевле и будет стоить в районе 6,4 тыс. рублей. Поездка в Ригу будет на 41% дешевле, стоимость билета обойдется в сумму чуть больше 10 тыс. рублей, в Вильнюс и Гюмри — на 20% дешевле и будет стоить около 11 тыс. и 11,2 тыс. рублей соответственно.

Больше всего можно сэкономить, бронируя сейчас авиабилеты в Нур-Султан — цена в среднем на 61% ниже, чем за месяц до вылета; в Прагу — дешевле на 57%, в Амстердам — выгода оставляет 54% и в Брюссель — 45%.

Намного дешевле приобретать билеты на новогодние праздники с вылетом из Москвы в Кишинев, Берлин, Осло, Стамбул, Амстердам, Вену, Лондон, Таллин и Софию. Экономия по этим направлениям при раннем бронировании составит порядка 10–50%, а стоимость авиабилетов колеблется в пределах 14 тыс. рублей.

Рассматривая вылеты за рубеж из других российских городов, сейчас можно сэкономить на билетах из Новосибирска в Нур-Султан 9,3 тыс. рублей, что на 60% дешевле по сравнению с более поздним бронированием. Также сэкономить 23% от стоимости билета смогут жители Астрахани, приобретая сейчас билеты в Баку за 12 тыс. рублей, и жители еще нескольких российских городов.

В исследовании отмечается, что, по данным за 2018 год, средняя стоимость авиабилетов, купленных максимум за месяц до вылета, всегда выше. При раннем бронировании можно сэкономить от 10 до 60% от стоимости билета. «Если хотите провести каникулы за границей и потратить как можно меньше денег, планировать поездку стоит уже сейчас», — считает Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

Ранее в среду эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales заявили, что самым выгодным днем для бронирования билетов является вторник, поскольку в этот день они в среднем стоят на 3% дешевле, чем в другие дни. Суббота же была названа самым «дорогим» днем.

Во вторник выгоднее покупать билеты в российские города, а также в Германию, Бельгию, Италию, Кипр, Шри-Ланку, Индию, Китай, Таиланд и США.

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