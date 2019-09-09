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Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2 до 19%.

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Минтранс заявляет, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и намерен принять меры для сдерживания цен. По мнению экспертов, это возможно только при финансовом участии государства. Решение, принятое на долгосрочную перспективу, требует выравнивания конкуренции: необходимо активное субсидирование региональных и местных рейсов и уход от «плоских» тарифов на магистральных линиях.

По данным Росстата, в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после они дешевеют до декабря. Крупные агрегаторы уже отметили снижение цен на авиабилеты.

4 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты в российской авиаотрасли опережает инфляцию.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 10 сентября.

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