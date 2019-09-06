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Глава Минтранса рассказал о судьбе цен на авиабилеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Цены на авиабилеты не должны расти выше уровня инфляции. Эта ситуация находится в зоне особого внимания Минтранса, рассказал «Известиям» глава ведомства Евгений Дитрих на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что министерство проводит переговоры с авиакомпаниями для выработки мер по сдерживанию роста цен.

«Вчера мы встречались с компанией «Аэрофлот», для которой дальнемагистральные перелеты, на Дальний Восток в том числе, — большая социальная задача. С другими авиакомпаниями мы также вели переговоры. До конца сентября приступим к обсуждению, к взаимодействию со всеми по этому поводу. Это важнейшая социальная история, которую мы должны обеспечить», — сказал Дитрих.

Кроме того, Минтранс особое внимание уделяет развитию региональных авиаперевозок для достижения показателя в 50% перелетов в обход Москвы. На рассмотрение правительства уже внесен проект постановления о механизме предоставления субсидий для местных линий.

В то же время власти делают ставку и на железнодорожный транспорт, изучив опыт Китая в строительстве высокоскоростных магистралей.

Помимо этого Минтранс предложил направить 330 млрд рублей на ремонт 3,75 тыс. аварийных мостов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Цена на авиабилеты не должна расти выше инфляции»

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