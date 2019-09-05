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Названа цена самого дорогого авиабилета из Москвы на ВЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самый дорогой билет из Москвы во Владивосток и обратно в салоне бизнес-класса стоил 340 тыс. рублей, его обладателем стал сотрудник FMCG-компании (от Fast Moving Consumer Goods, товары широкого потребления). Такие данные предоставили в агентстве делового туризма «Аэроклуб» после анализа бронирования представителей бизнеса на период проведения V Восточного экономического форума.

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Как показали исследования, в этом году в два раза выросла доля деловых путешественников, отправившихся на форум в бизнес-классе — она достигла 16%.

По данным экспертов, средняя стоимость авиабилетов во Владивосток и обратно в салоне бизнес-класса составила 236 тыс. рублей, а в экономе — 83 тыс. рублей.

Наибольшее число делегатов отправилось на форум из Москвы (54%), также вырос спрос на перелеты из Хабаровска (20%) и Санкт-Петербурга (9%). Кроме того, в составе многочисленных делегаций во Владивосток отправились представители бизнеса из Красноярска и Краснодара, Южной Кореи и Японии.

Треть (33%) деловых путешественников на период форума выбрали отели категории «четыре звезды».

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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