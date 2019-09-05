Глава Минздрава допустила переход на рабочую четырехдневку

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю, но отметила, что это требует всестороннего обсуждения. Свое мнение по этому вопросу глава ведомства озвучила на площадке Восточного экономического форума.

«Не буду упреждать события, надо проанализировать. Причем для разных групп населения, как это может сказаться — и по возрасту, и по полу, и, соответственно, в зависимости от профессии человека», — сказала она в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 5 сентября.

По мнению Скворцовой, если люди придерживаются ЗОЖа, им есть чем занять досуг и они внутренне наполнены, то введение четырехдневки было бы плюсом.

При этом она отметила, что Минздраву пока не было поручено анализировать этот вопрос, поэтому в ведомстве этим пока не занимались.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в начале июня. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.