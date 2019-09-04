Орешкин назвал два условия перехода на рабочую четырехдневку

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 в среду, 4 сентября, назвал два главных условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул министр, именно эти факторы открывают возможность для практической дискуссии о введении четырехдневки и других трудовых инноваций.

О возможных сроках сокращения рабочей недели Орешкин говорить не стал. По его словам, на данном этапе важно сконцентрировать именно на задаче повышения доходов россиян.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.