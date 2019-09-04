Прямой эфир
Сюжет:

Орешкин назвал два условия перехода на рабочую четырехдневку

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 в среду, 4 сентября, назвал два главных условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России.

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Минтруд должен определить, как введение четырехдневки может сказаться на экономике и социальной сфере страны

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул министр, именно эти факторы открывают возможность для практической дискуссии о введении четырехдневки и других трудовых инноваций.

О возможных сроках сокращения рабочей недели Орешкин говорить не стал. По его словам, на данном этапе важно сконцентрировать именно на задаче повышения доходов россиян.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская трехсторонняя комиссия обсудит сокращение рабочей недели
Незаслуженный отдых: 60% граждан предпенсионного возраста не работают
Эксперты связывают это с нежеланием бизнесменов принимать пожилых и оформлять сотрудников «по белому»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019