Топилин назвал переход на четырехдневку отдаленной перспективой

Переход на четырехдневную рабочую неделю необходимо обсуждать, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. При этом переход на новый график, по его словам, состоится не в ближайшем будущем, а через 40–50 лет.

Министр напомнил, что переход с шестидневки на пятидневку произошел относительно недавно — в конце 1960-х, передает ТАСС.

Топилин подчеркнул, что ни одна страна еще не перешла на четырехдневную неделю.

«Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — отметил он.

Ранее 4 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю нужно выполнить два условия: достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда».

В августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.