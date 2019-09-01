Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

В России работает 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пишет «РИА Новости».

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — добавил он на встрече министров труда и занятости стран G20 в Японии.

Топилин уточнил, что в России работает более 95% экономически активного населения.

1 августа стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Приблизительно 14 млн человек получат дополнительные выплаты. Максимальная прибавка составит чуть более 261 рубля. На эти цели бюджетом ПФР предусмотрено 10,6 млрд рублей.

В Пенсионном фонде уточнили, что текущем году дополнительные выплаты будут начисляться не по фиксированному коэффициенту, а будут зависеть от размера заработной платы пенсионера. Таким образом, чем больше оклад, тем выше прибавка.