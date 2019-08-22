81-летняя бабушка с деменцией выпустила коллекцию футболок

Бабушка из Вырицы обрела поклонников со всего мира благодаря хобби. У 81-летней Юлии Алёшичевой почти 13 тыс. подписчиков в Instagram. Она вышивает картины в стиле Рафаэля, Джорджоне, Венецианова и Кустодиева.

Страничку ведёт внук — изначально он создал блог, чтобы просто сохранять работы бабушки. Она страдает потерей памяти и может даже не вспомнить про свои творения. Под псевдонимом Мисс Юлия она даже запустила собственную линию одежды.