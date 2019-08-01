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Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

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Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.

Как отмечается, приблизительно 14 млн человек получат дополнительные выплаты. Максимальная прибавка составит чуть более 261 рубля. На эти цели бюджетом ПФР предусмотрено 10,6 млрд рублей.

В Пенсионном фонде уточнили, что текущем году дополнительные выплаты будут начисляться не по фиксированному коэффициенту, а будут зависеть от размера заработной платы пенсионера. Таким образом, чем больше оклад, тем выше прибавка.

Вместе с тем, с 1 августа вырастет размер выплат из средств пенсионных накоплений, в частности, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты.

Перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями. Он коснется порядка полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии.

17 мая Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, по которому будет рассчитываться социальная доплата к пенсии.

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