Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, пишет во вторник, 30 июля, «РИА Новости».

По словам Медведева, сумма будет рассчитываться исходя из ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера по стране за последние два квартала.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — сказал глава кабмина.

17 мая Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, по которому будет рассчитываться социальная доплата к пенсии. В настоящее время регионы сами определяют уровень прожиточного минимума пенсионеров. По стране он колеблется от 7,8 тыс. до 19 тыс. рублей.

Рассчитываться величина прожиточного минимума, согласно новому порядку, будет умножением соотношения величин минимума в субъекте и в целом по РФ за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по РФ.

В министерстве отметили, что вступить в силу единый порядок подсчета величины прожиточного минимума должен в 2020 году,