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Российская трехсторонняя комиссия обсудит сокращение рабочей недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Идею сокращения рабочей недели обсудят в Российской трехсторонней комиссии (РТК), проведение соответствующих консультаций вошло в Единый план первоочередных мероприятий на второе полугодие 2019-го. Об этом 3 сентября сообщает «РИА Новости».

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В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что рассмотрение материалов в рабочих группах РТК состоится в ноябре. За подготовку материалов к консультациям отвечают Министерство экономического развития РФ, Министерство труда и социальной защиты, общероссийские объединения профсоюзов и работодателей и несколько рабочих групп РТК.

24 августа эксперт озвучил возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели.

Днем ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение четырехдневной рабочей недели возможно в перспективе, но не «сию секунду».

Он отметил, что такой переход должен сопровождаться ростом производительности труда, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и сохранением имеющейся зарплаты, а также учитывать интересы и работника, и работодателя.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

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