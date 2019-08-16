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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

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Фото: Depositphotos
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Минздрав России предлагает работодателям ограничить продажу на предприятиях продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара, в частности, газированных напитков и картофельных чипсов.

Соответствующие рекомендации приводятся в корпоративных модельных программах «Укрепление здоровья работающих», передает ТАСС.

«Провести анализ ассортимента столовой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи готовых продуктов питания. Исключить из ассортимента продажи продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики и другие», — говорится в рекомендациях.

В качестве альтернативы предлагается включить в рацион работников продуктов для здорового перекуса, в том числе овощной соломки, йогуртов с содержанием жира менее 2,5%, яблочных чипсов, зерновых батончиков.

Также Минздрав разработал рекомендации для российских работодателей, в числе которых оказалась организация безалкогольных корпоративов. При этом в Минздраве призвали не делать «сюрприз» и заранее предупреждать работников о формате вечеринки без спиртных напитков.

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