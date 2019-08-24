Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

По его словам, сокращение рабочей недели в ближайший год маловероятно. Однако постепенный переход на автоматизацию и роботизацию поможет сделать некоторые рутинные процессы автоматическими, и четырехдневная рабочая неделя станет реальностью.

«Это возможно в ближайшее десятилетие в случае перехода к новому технологическому укладу, внедрению новых технологий, коренному изменению ситуации с производительностью труда», — цитирует эксперта «РИА Новости».

В то же время Калмыков отметил, что нововведения не должны стать причиной сокращения рабочих мест. Кроме того, сокращение рабочей недели не будет означать, что человек станет меньше работать.

23 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение четырехдневной рабочей недели возможно в перспективе, но не «сию секунду».

Он отметил, что такой переход должен сопровождаться ростом производительности труда, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и сохранением имеющейся зарплаты, а также учитывать интересы и работника, и работодателя.