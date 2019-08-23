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Медведев счел «возможным в перспективе» переход на 4-дневную рабочую неделю

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

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По его словам, об изменениях в трудовом законодательстве нужно думать на будущее, ввиду надо иметь удаленный труд и гибкий график работы, «а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе».

Как передает 23 августа «РИА Новости», глава правительства отметил, что «это, конечно, не сию секунду». В случае перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется учесть интересы, как работника, так и работодателя, отметил Медведев.

Переход должен сопровождаться ростом производительности труда, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и сохранением имеющейся зарплаты, резюмировал премьер-министр.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

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