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Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

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Так, по мнению, члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться и здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по десять часов.

По его словам, повысится нагрузка на организм, там самым увеличится и его износ. Однако отмечается, если оставить восьмичасовой рабочий день, но при этом работать по четыре дня, то одним из главных последствий станет сокращение ВВП на 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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