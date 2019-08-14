Песков высказался по поводу четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю. При этом он отметил, что эта тема не входит в компетенцию администрации президента.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются. В администрации это пока никак не обсуждается», — сказал Песков в ходе брифинга в среду, 14 августа.

Ранее 14 августа врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что в случае сокращения рабочей недели люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью.

13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».

Ранее в этот же день Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызовах сотрудников по мере необходимости.