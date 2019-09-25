Эксперты назвали лучший день для бронирования авиабилетов

Авиабилеты выгоднее всего бронировать во вторник, потому что в этот день они в среднем стоят на 3% дешевле, чем в любой другой день, кроме субботы — самого «дорогого» дня. Об этом пишет НСН со ссылкой на данные экспертов онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

Согласно результатам исследования истории бронирований на одного взрослого пассажира в экономклассе с начала 2019 года, по вторникам авиабилет в среднем стоит 10 420 рублей.

При этом стоимость билета в субботу оказалась примерно на 6% выше, чем во вторник.

Кроме того, специалисты установили, что по вторникам выгоднее покупать билеты для путешествий по России, а также в Германию, Бельгию, Италию и на Кипр. Из дальних перелетов эксперты выделяют Шри-Ланку, Индию, Китай, Таиланд и США.

9 сентября Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе — с начала года она выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2 до 19%.