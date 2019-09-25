Прямой эфир

Эксперты назвали лучший день для бронирования авиабилетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиабилеты выгоднее всего бронировать во вторник, потому что в этот день они в среднем стоят на 3% дешевле, чем в любой другой день, кроме субботы — самого «дорогого» дня. Об этом пишет НСН со ссылкой на данные экспертов онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

Согласно результатам исследования истории бронирований на одного взрослого пассажира в экономклассе с начала 2019 года, по вторникам авиабилет в среднем стоит 10 420 рублей.

При этом стоимость билета в субботу оказалась примерно на 6% выше, чем во вторник.

Кроме того, специалисты установили, что по вторникам выгоднее покупать билеты для путешествий по России, а также в Германию, Бельгию, Италию и на Кипр. Из дальних перелетов эксперты выделяют Шри-Ланку, Индию, Китай, Таиланд и США.

9 сентября Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе — с начала года она выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2 до 19%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе
«Аэрофлот» вернет алкоголь в меню для экономкласса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019