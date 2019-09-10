В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России во вторник, 10 сентября, отреагировали на сообщения СМИ о росте цен на билеты в экономклассе, отметив, что данные Росстата были поняты неверно. Об этом пишет «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что не наблюдают двузначных темпов роста цен на авиабилеты. «Данные Росстата неверно интерпретированы журналистами. Статистика оценивает «средний чек» — средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», — подчеркнули в ФАС.

9 сентября «Известиям» в Росстате сообщили, что средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2% до 19%.

Минтранс заявляет, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и намерен принять меры для сдерживания цен. По мнению экспертов, это возможно только при финансовом участии государства.