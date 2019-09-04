Росстат опять зафиксировал дефляцию в России

Росстат зафиксировал дефляцию в России. За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен составило 0,1%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, за указанные семь дней цены на куриные яйца выросли на 0,5%, пшено — на 0,3%, на мороженую рыбу, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, гречневую крупу, пастеризованное молоко, маргарин — на 0,2%.

При этом цены на сахар-песок снизились на 1%, вермишель — на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,2%, в том числе на репчатый лук — 7,7%, морковь — 6,7%, картофель — 6,2%, помидоры — 5,8%, белокочанную капусту — 3,4%, яблоки — 2,0%. Огурцы стали дороже на 1,5%.

Не изменились цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, пишет REGNUM.

В середине августа две недели подряд дефляция фиксировалась по 0,1%. А на неделе с 23 по 29 июля также была зафиксирована дефляция в 0,1%, уточняет RT.

Таким образом, в четвертый раз за последние шесть недель в России зафиксирована недельная дефляция. Ранее она наблюдалась только в начале сентября 2017 года.

26 августа Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1 до 0,1% в 2019 году. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин.