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Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов россиян

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году. Об этом в понедельник, 26 августа, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее», — цитирует министра «РИА Новости».

При этом Орешкин отметил, что по-прежнему ожидается рост доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

Вместе с тем Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России на 2020 год до 3% с 3,8%.

«Инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года составит 3%», — сказал Орешкин. По его словам, на период до 2024 года прогноз остается неизменным — 4%.

Ранее 26 августа в Центробанке заявили, что в реальном выражении заработная плата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам регулятора, ее рост составит 3–3,5% в годовом выражении.

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